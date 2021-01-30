Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января в Москве

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского районного суда

В Москве заключили под стражу участника незаконной акции протеста Станислава Ахмедова, который применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Пресненского районного суда.

Речь идет о митинге 23 января. Нарушитель будет находиться под стражей до 30 марта 2021 года.

"Постановлением суда указанное ходатайство удовлетворено в полном объеме, в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста отказано", – сказано в сообщении.

Ранее по решению суда также был заключен под стражу Валерий Евсин. Его обвиняют в том, что он бросил заграждение в сотрудника Росгвардии. Правоохранители выяснили это, изучив одну из видеозаписей несанкционированной акции 23 января.

Также сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, прошедших 23 января в разных регионах России. Также проводятся шесть доследственных проверок.

