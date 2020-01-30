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Происшествия

11:11

Руководители стрелкового клуба создали подпольную оружейную мастерскую

происшествия

Фото: скриншот с видео ФСБ

Преступная группа из руководителей и сотрудников стрелкового клуба организовала подпольную оружейную мастерскую. Сотрудники ФСБ и Росгвардии пресекли ее деятельность, передает ТАСС.

Речь идет о "Спортивно-стрелковом клубе Паритет-СВ" в городе Юхнове Калужской области. На базе клуба они создали мастерскую по нелегальной переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое под стрельбу автоматическим огнем. В складских помещениях, стрелковом тире и на территории клуба изъято более 1200 единиц оружия.

В этом месяце столичные полицейские задержали подозреваемого в контрабанде военной радиостанции. По данным правоохранителей, мужчина направил в США международное почтовое отправление.

Во время осмотра посылки таможенники обнаружили в ней кейс авиационной переносной УКВ-радиостанции. Было возбуждено уголовное дело.

В ноябре сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным ввозом пороха из-за рубежа. Оперативники выявили три подпольные оружейные мастерские.

Согласно их версии, там изготовляли патроны и превращали гражданское оружие в его боевые аналоги. В Красноярске, Москве и Новосибирске задержаны организаторы нелегального бизнеса.

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