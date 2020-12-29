Строительная конструкция обрушилась рядом со станцией МЦК "Ботанический сад"

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Строительная конструкция обрушилась рядом с выходом со станции МЦК "Ботанический сад", сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Рядом с выходом №1 (ул. Серебрякова) со станции МЦК Ботанический сад обрушилась конструкция на территории городского строительного объекта", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что выход со станции сейчас закрыт. Проход пассажиров осуществляется через выход №2.

Обрушение конструкции не повлияло на график движения поездов. В Дептрансе подчеркнули, что на месте работает подрядная строительная организация и сотрудники МЧС.

Ранее мужчина упал на рельсы на станции "Щукинская". В связи с этим машинист поезда был вынужден применить экстренное торможение. Позже движение было восстановлено.