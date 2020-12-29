Женщина погибла за рулем, врезавшись в столб в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина погибла за рулем, врезавшись в препятствие в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

"Наезд на препятствие автомобилем Infiniti, водитель погибла", – заявили в ведомстве.

Инцидент произошел возле дома 4 по Новослободскому переулку. По предварительной версии, у женщины случился сердечный приступ по ходу движения. Поэтому она не справилась с управлением и врезалась в столб, сообщили в управлении МВД.

Ранее автомобиль загорелся на внутренней стороне МКАД перед Рублево-Успенским шоссе. Информации о пострадавших не поступало.