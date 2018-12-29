Неизвестный попытался проникнуть на территорию аэропорта Ганновера

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Аэропорт Ганновера приостановил прием и отправление рейсов. Неизвестный на автомобиле попытался проникнуть на его территорию, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную полицию ФРГ.

Отмечается, что на машине были польские номера. Мужчину-водителя задержали. Подробности происшествия уточняются.