Двое пострадали при взрыве на борту танкера у берегов Кипра

Фото: АР/Petros Karadjias

Нефтяной танкер под флагом Мальты загорелся 29 декабря у берегов Кипра. В результате пожара пострадали двое членов экипажа, пишет газета Cyprus Mail.

Уточняется, что ЧП произошло утром 29 декабря у побережья Ларнаки. Пламя вспыхнуло после взрыва, который прогремел на борту нефтяного танкера.

Пострадавших моряков с ожогами доставили в больницу Никосии. Еще троих членов экипажа осмотрели врачи больницы в Лимасоле.

По данным местной полиции, в момент взрыва на борту корабля не было опасных грузов. Обстоятельства случившегося выясняются.