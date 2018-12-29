СК начал проверку информации о травмировании подростков во время квеста

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Столичный СК проверяет информацию СМИ о травмировании подростка во время прохождения квеста, сообщает Агентство "Москва".

По данным СМИ, несколько подростков 13–14 лет получили травмы во время прохождения квест-игры на севере столицы. Их родители сообщили, что сотрудники компании-организатора квеста некорректно ввели себя по отношению к детям.

Организована доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников.