Людей эвакуировали из кафе на западе столицы из-за возгорания

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Вытяжка загорелась в кафе при концертном зале "Филармония-2" в Олимпийской деревне. Из-за этого были эвакуированы около 30 человек, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что загорелись расположенные в вытяжке жировые отложения. Люди покинули помещение до приезда пожарных. На данный момент пламя уже потушили. ЧП обошлось без пострадавших.