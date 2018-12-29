В Хабаровском крае извлекли из-под снега последнего из попавших под лавину

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

На севере Хабаровского края извлекли из-под снега последнего человека, который попал под сход лавины. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на представителя золотодобывающего предприятия "Многовершинное".

"Последний человек извлечен из-под снега, состояние тяжелое, но он жив", – сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу стало известно, что состояние девятого человека, найденного живым после схода лавины, оценивается как тяжелое.

Под лавину попали 10 человек. Один из них работал в районе ЧП в момент первого схода снега. Остальные девять отправились на его поиски и были накрыты второй снежной волной. По последним данным, погибли два человека. Все пострадавшие были госпитализированы.

Местные власти пообещали помочь пострадавшим после окончания поисков. Следственный комитет завел дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ".

