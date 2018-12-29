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10:21

Пять человек стали жертвами аварии на шахте в Китае

происшествия за рубежом

10:21

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Фото: AP/Andy Wong

Авария, произошедшая на китайской угольной шахте, унесла жизни пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти восточного уезда Юндин, где произошла трагедия.

Утром 28 декабря в шахту спустились девять горняков. Около 13:00 по местному времени выяснилось, что из шахты никто не поднимался. После этого были организованы поиски людей.

В настоящее время удалось спасти только трех человек, один из которых получил травмы. Сейчас все они в безопасности. Кроме того, из шахты извлекли тела пятерых погибших. Судьба еще одного горняка пока неизвестна.

Что именно привело к гибели людей, пока не уточняется. Расследование и поиски продолжаются.

происшествия за рубежом

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