Газоснабжение 830 абонентов прекращено из-за пожара под Серпуховом

Возгорание, которое в ночь на 29 декабря произошло на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья, привело к перебоям с газоснабжением. Из-за аварии оно было отключено у 830 абонентов, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.
В экстренных службах отметили, что сам пожар не представляет угрозы для населенных пунктов, уточняет ТАСС. В результате происшествия никто не пострадал.
"Газопровод перекрыт, на месте работают пожарные подразделения и работники газовой службы", – пояснили в экстренных службах.
Ранее стало известно, что на участке между деревнями Иваньково и Калиново полыхает факел высотой 15 метров. Пламя тушат прибывшие на место пожарные.
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