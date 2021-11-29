Специалисты проверяют сообщение о минировании квартиры в Коломне – СМИ

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В Коломне неизвестный привязал к входной двери квартиры ручную гранату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По предварительным данным, предмет похож на осколочную гранату "РГД-5".

"Специалисты уже работают на месте", – добавил источник.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обследовали здание Большого театра в Москве после анонимного сообщения о его минировании. Для проверки на место были направлены кинологи, сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.