Движение транспорта восстановили после ДТП на Новом Арбате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта восстановили в штатном режиме после ДТП на Новом Арбате. Об этом информирует официальный Twitter-аккаунт московского транспорта.

"Движение на участке свободно", – сообщает пресс-служба.

Ранее движение в сторону Кутузовского проспекта было полностью перекрыто из-за ДТП на Новом Арбате. Авария произошла в районе дома 32.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции. На время устранения последствий аварии проезд был организован по полосе встречного движения.