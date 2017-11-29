Ведущего конструктора "МиГа" госпитализировали с ранением горла

29 ноября, 20:39
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Ведущего конструктора Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" госпитализировали с ранением горла. Мужчину удалось спасти. Он был доставлен в городскую клиническую больницу имени Боткина.
"Сотрудники подразделения успели оперативно среагировать на действия коллеги, оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую на место происшествия. В настоящее время сотрудник доставлен в Боткинскую больницу, находится под наблюдением врачей", − заявили в пресс-службе корпорации "МиГ", передает RT.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Разработки РСК "МиГ" включают в себя современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разработанные истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения.
Конструкторы РСК "МиГ" также работают над созданием авиационной техники нового поколения, как пилотируемой, так и беспилотной.
За время существования конструкторского бюро было разработано около 450 проектов боевых самолетов, из которых 170 воплощены в жизнь, а 94 машины производились серийно.
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