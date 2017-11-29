Школьник в Подмосковье задержан за попытку зарезать одноклассника

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Следователи возбудили уголовное дело против подростка, напавшего с ножом на одноклассника. Инцидент произошел в школе № 1 в Клинском районе Московской области.

Между двумя школьниками произошла ссора в кабинете истории. В результате один из учащихся ударил одноклассника в шею ножом. Нападавшему 14 лет.

Следственным отделом по городу Клин подмосковного управления СК России возбуждено уголовное дело в отношении подростка по статье "покушение на убийство", сообщают "Аргументы недели".

Подозреваемый задержан и допрошен. В отношении школьника решают вопрос о мере пресечения. Следствие также даст оценку действиям руководства школы, где произошел инцидент.