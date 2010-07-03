На западе столицы украли 400 стоек дорожного ограждения

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Сотрудники правоохранительных органов задержали похитителя 400 стоек дорожного ограждения на западе столицы. Ущерб от его действий оценен в 750 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

На сайте ведомства говорится, что в полицию обратился представитель одной из строительных компаний. Он указал, что с улицы Минской пропало ограждение.

Задержанный – 29-летний работник этой компании. "Воспользовавшись служебным положением, он тайно погрузил в грузовой автомобиль упаковки со стойками дорожного ограждения. Затем их продал", – указали в полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан злоумышленник, который трижды обворовал один и тот же магазин. Визиты предполагаемого вора зафиксировали камеры видеонаблюдения. На допросе мужчина признался, что совершил данный поступок из-за того, что потерял работу и хотел есть. За серию краж ему грозит до 10 лет лишения свободы.

