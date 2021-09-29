Молния за день ударила в три самолета, летевших в Сочи

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В три самолета, которые летели в Сочи, ударила молния 25 сентября. В тот день лайнеры приземлялись в соседних городах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".

"Воздействию электрических разрядов подверглись рейсы "Уральских авиалиний", Nordwind и Azur Air. Последний произвел посадку на запасном аэродроме в Краснодаре", – сказал собеседник агентства.

Ранее пять авиарейсов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозового фронта и дождя. Им пришлось садиться на запасных аэродромах Краснодарского края, в частности, два рейса ушли в Краснодар, еще два – в Минеральные Воды, а также один – в Анапу.

