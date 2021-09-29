Автомобиль сбил ребенка на самокате на западе Москвы

10:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Водитель автомобиля Opel сбил мальчика на самокате на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"На улице 50 лет Октября в районе дома 13 водитель автомобиля Opel совершил наезд на 12-летнего мальчика, который на самокате пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ребенок был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом внутренней лодыжки левой голени.
"Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по данному факту", – говорится в сообщении.
Ранее водитель автомобиля Nissan сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в ТиНАО.
Ребенок находился в сопровождении взрослых. В результате происшествия мальчик был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом ноги.
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