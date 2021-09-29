На северо-востоке столицы загорелось общежитие

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Пожар произошел в общежитии на северо-востоке столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Академика Королева горит одноэтажное общежитие для работников ГБУ "Жилищник" района Марфино", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, огнем охвачена кровля здания. На месте работают пожарные.

Ранее пожар произошел в квартире на четвертом этаже в доме по адресу Большой Сухаревский переулок, 14. В связи с работой пожарных было полностью перекрыто движение автотранспорта между улицами Сретенкой и Трубной.