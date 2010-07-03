СК возбудил дело после изнасилования иностранки в парке в Балашихе

Фото: Анастасия Корнишкина/Москва 24

В подмосковной Балашихе неизвестный мужчина изнасиловал иностранку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольгу Врадий.

Инцидент произошел 26 сентября в подмосковном парке. Неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении 35-летней гражданки иностранного государства, а после чего скрылся с места преступления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются подробности произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным некоторым СМИ, пострадавшей может быть сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. По версии полиции, 32-летний мужчина запер незнакомую ему 13-летнюю школьницу в квартире на востоке столицы и удерживал несколько дней. Домой девочка попала через четыре дня.

