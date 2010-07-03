Пропавшего в Крыму москвича объявили в розыск

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Крымская полиция объявила в розыск жителя Москвы. Мужчина, по предварительной информации, мог выходить в море на моторной резиновой лодке.

"Разыскивается без вести пропавший житель города Москва, который мог выйти в море на лодке с мотором в районе села Поповка Сакского района", – сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Мужчина перестал выходить на связь с 10 сентября.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Москвы помогли найти пропавшую в лесу пятилетнюю девочку в Нижегородской области. В поисковой операции участвовали свыше 800 человек, использовались вертолеты и беспилотники с тепловизорами. Девочка была сильно истощена, получила переохлаждение. Чтобы девочка отозвалась, спасатели записали голос мамы и включали его в лесу.

