Пропавшего в Крыму москвича объявили в розыск

Крымская полиция объявила в розыск жителя Москвы. Мужчина, по предварительной информации, мог выходить в море на моторной резиновой лодке.
"Разыскивается без вести пропавший житель города Москва, который мог выйти в море на лодке с мотором в районе села Поповка Сакского района", – сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Мужчина перестал выходить на связь с 10 сентября.
Ранее сообщалось, что волонтеры из Москвы помогли найти пропавшую в лесу пятилетнюю девочку в Нижегородской области. В поисковой операции участвовали свыше 800 человек, использовались вертолеты и беспилотники с тепловизорами. Девочка была сильно истощена, получила переохлаждение. Чтобы девочка отозвалась, спасатели записали голос мамы и включали его в лесу.
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