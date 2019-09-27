Полицейские пожаловались на домогательства в столичном ОВД

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Столичная полиция проводит проверку по факту жалоб сотрудниц одного из ОВД на своего начальника о домогательствах.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Москве, если факты подтвердятся, руководитель будет уволен из органов "по отрицательным мотивам".

Жалобы о домогательствах написали две сотрудницы ОМВД "Щукино". Они передали заявление в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии.

По данным газеты "Московский комсомолец", в качестве доказательств женщины продемонстрировали переписку с подполковником полиции в мессенджере.

Ранее 11 сотрудников полиции в Краснодарском крае наказали после инцидента в Анапе с принуждением 17-летней спортсменки к действиям сексуального характера.