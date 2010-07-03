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10:29

Преподавателя МИИТ подозревают в контрабанде оружия

происшествия

10:29

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Фото: depositphotos/Rajen1980

В отношении 48-летнего преподавателя Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ) возбудили уголовное дело о контрабанде оружия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В январе 2019 года в прижелезнодорожном почтамте "Почты России" в Краснопрудном переулке в следовавшей из США посылке обнаружили металлические рамки со спусковыми механизмами к оружию барабанного типа с накладками на рукояти", – сказал собеседник агентства.

28 августа правоохранители задержали мужчину на улице Введенского. Задержанный сознался, он находится под подпиской о невыезде.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело о контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей.

В марте в посылке из США обнаружили разобранную винтовку AR-15. Оружие заметили сотрудники "Почты России" при просвечивании рентгеном почтового отправления в прижелезнодорожном почтамте на Казанском вокзале.

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