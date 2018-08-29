29 августа 2018, 17:12Происшествия
Дождь из клопов выпал в одном из районов Якутии
Дождь из насекомых выпал в Амгинском районе Якутии. Необычное природное явление зафиксировано в населенном пункте Алтанский наслег, сообщает РИА Новости.
Как установили в Институте биологических проблем криолитозоны СО РАН в Якутске, насекомыми являются клопы-гребляки из семейства Corixidae. Ученые отметили, что "кориксидные дожди" в Амгинском районе и Центральной Якутии наблюдались и раньше.
Фото: depositphotos/jareynolds
В 1917-1920 годах множество клопов-кориксид летели на свет ламп и падали на землю, как дождь. Этот случай повторился в конце лета 1994 года в селе Амга. Тогда местные жители видели миллионы кориксид в шести километрах от поселка.
По словам специалистов, сейчас у клопов сезон миграции. Для людей они не представляют опасности.
В июле в Норильске выпал красный дождь. Фотографии и видео необычных осадков распространили в соцсетях. В главном предприятии города – "Норильском никеле" заявили, что это просто ржавчина, которую ветер поднял с крыши одного из заводских зданий.
По мнению местных жителей, кровавый дождь связан с превышением норм выбросов на предприятии и является доказательством экологической катастрофы.