Сотрудники ФСБ задержали собиравшего сведения о ВС РФ украинского шпиона в Запорожье

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В Запорожской области задержали россиянина, который передавал украинским военным информацию о местонахождении подразделений армии РФ для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону, передает ТАСС.

Житель Запорожской области был завербован ГУР Минобороны Украины, уточнили спецслужбы. Информацию о дислокации российских военнослужащих мужчина передавал Вооруженным силам Украины через Telegram.

29 июля в ДНР задержали мужчину, который по указу ГУР Минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. Спецслужбы нашли тайник с самодельным взрывным устройством, в котором содержится примерно 800 граммов тротила.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Сотрудники УФСБ по ДНР добавили, что задержанный дал признательные показания и рассказал подробности работы на украинскую сторону.

