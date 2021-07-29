В Москве мошенников будут судить за хищение более 122 млн руб у дольщиков

18:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух мошенников, которые похитили более 100 миллионов рублей у участников долевого строительства. Уголовное дело направлено в Лефортовский суд Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
Один из соучастников преступления имел обязательства по строительству двух домов в подмосковном городе Звенигороде, однако выполнять их он не собирался, планируя присвоить полученные деньги. Для этого он организовал группу, в которую вошла вторая фигурантка дела.
С желающими приобрести жилье они заключали договоры долевого строительства, однако после этого полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению. У 92 граждан они похитили средства на сумму более 122 миллионов рублей.
Ранее россиянам рассказали, как не столкнуться с мошенниками при покупке жилья. Главным признаком возможного обмана считается серьезно заниженная стоимость квартиры, если сравнивать с рыночными ценами. По словам экспертов, недвижимость – это достаточно ликвидный товар, а потому никто не станет снижать ценник без обоснованных мотивов.
Власти Москвы планируют за два года решить проблемы обманутых дольщиков
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