Пострадавшие пассажиры попавшего в ДТП около МГУ автобуса получат компенсацию

10:37
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Пострадавшие пассажиры автобуса, который наехал на мачту освещения около главного здания МГУ, получат компенсацию. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
В ведомстве уточнили, что сейчас один пассажир и водитель остаются в больнице. Еще три пассажира, получившие травмы, уже находятся дома.
"Все пострадавшие получат компенсацию от страховой компании, сотрудники ГУП "Мосгортранс" уже помогают оформить необходимый пакет документов для этого", – говорится в сообщении.
Также известно, что водитель находится в реанимации в стабильном состоянии. Он потерял сознание, причина случившегося выясняется, но отмечается, что раньше проблем со здоровьем у мужчины не было.
27 июля на юго-западе Москвы пассажирский автобус врезался в фонарный столб рядом с главным зданием МГУ имени Ломоносова. Один из пострадавших отказался от госпитализации.
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом у здания МГУ в Москве
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