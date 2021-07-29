Пострадавшие пассажиры попавшего в ДТП около МГУ автобуса получат компенсацию

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пострадавшие пассажиры автобуса, который наехал на мачту освещения около главного здания МГУ, получат компенсацию. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что сейчас один пассажир и водитель остаются в больнице. Еще три пассажира, получившие травмы, уже находятся дома.

"Все пострадавшие получат компенсацию от страховой компании, сотрудники ГУП "Мосгортранс" уже помогают оформить необходимый пакет документов для этого", – говорится в сообщении.

Также известно, что водитель находится в реанимации в стабильном состоянии. Он потерял сознание, причина случившегося выясняется, но отмечается, что раньше проблем со здоровьем у мужчины не было.

27 июля на юго-западе Москвы пассажирский автобус врезался в фонарный столб рядом с главным зданием МГУ имени Ломоносова. Один из пострадавших отказался от госпитализации.