Напавшего на полицейского в Москве направят на психиатрическую экспертизу

29 июля, 13:39
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Подозреваемого в нападении на полицейского в центре столицы направят на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.
По информации пресс-службы, 17-летнего молодого человека, которого подозревают в нападении с ножом на сотрудника полиции, доставили в следственный отдел. Сотрудникам СК предстоит установить картину произошедшего и выяснить мотивы, которые заставили юношу ранить полицейского. "Подозреваемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние", − подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье столичные правоохранители задержали подозреваемого в нападении с ножом на полицейского 27 июля. Раненый сотрудник полиции, по словам врачей, сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии.
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