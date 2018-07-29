Напавшего на полицейского в Москве направят на психиатрическую экспертизу

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Подозреваемого в нападении на полицейского в центре столицы направят на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

По информации пресс-службы, 17-летнего молодого человека, которого подозревают в нападении с ножом на сотрудника полиции, доставили в следственный отдел. Сотрудникам СК предстоит установить картину произошедшего и выяснить мотивы, которые заставили юношу ранить полицейского. "Подозреваемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние", − подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье столичные правоохранители задержали подозреваемого в нападении с ножом на полицейского 27 июля. Раненый сотрудник полиции, по словам врачей, сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии.