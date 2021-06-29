Следователи опросили представителя модельера Зайцева после заявления о продаже имущества

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Следователи в Москве опросили представителя модельера Вячеслава Зайцева, который пожаловался на возможные противоправные деяния с имуществом художника. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

"Руководителем Мещанского межрайонного следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве осуществлен прием представителя модельера Вячеслава Зайцева, который ранее обратился в СК России с заявлением. В своем заявлении модельер сообщил о возможных противоправных действиях с его имуществом и поступающих в связи с этим в его адрес угрозах", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.



Уточняется, что на основе заявления представителя Зайцева следователи определили план будущих проверочных действий. Кроме того, также были опрошены сотрудники Дома моды "Вячеслава Зайцева".



По сообщениям СМИ, Зайцев направил заявление в прокуратуру, Следственный комитет и Росреестр из-за продажи частей здания его Дома моды весной этого года. При этом сам модельер ничего не знал о сделке и лишился 900 квадратных метров площади.

В марте модельер Вячеслав Зайцев отметил день рождения. На вечеринке по случаю 83-летия собрались все звездные друзья дизайнера.

