В подвале НИИ Склифосовского обнаружили мертвого мужчину

29 июня, 22:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мертвого мужчину обнаружили в лифтовом холле подвального помещения в НИИ СП имени Склифосовского. Правоохранительные органы проводят проверку.
В больнице уточнили, что умерший был пациентом, которого 25 июня доставили на скорой помощи с закрытой травмой груди и переломом ребер. При себе у него не было документов, он назвал фамилию и контактный телефон для связи.
В больнице пациенту провели диагностику и назначили лечение. На следующий день после поступления мужчина самостоятельно покидал травматологическое отделение без разрешения дежурного врача.
28 июня его осмотрел дежурный врач, была отмечена положительная динамика состояния, которая позволяла лечиться в амбулаторных условиях, сообщили в НИИ. Пациента выписали как самовольно покинувшего лечебное учреждение.
Позднее, в этот же день, тело мужчины обнаружили в подвале. По результатам вскрытия сметь произошла от массивной тромбоэмболии легочной артерии.
Ранее СК инициировал проверку по факту смерти двоих мужчин, тела которых обнаружили в колодце в Богородском городском округе. По предварительным данным, двое приезжих скончались от отравления углекислым газом.
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