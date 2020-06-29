Посетителей кафе в Раменском эвакуировали из-за пожара

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30 человек эвакуировали из кафе в Раменском городском округе Подмосковья. В заведении произошло возгорание на площади в 100 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".

Огонь возник в кафе "Хинкальная" на улице Гурьева, дом 18. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

Ранее в доме 3 по улице Проходчиков в Москве произошли взрыв и последующее возгорание. Пламя охватило четыре квартиры.

СК уточняет, что пострадали не менее трех человек. В ГУ МЧС по городу опровергли информацию о погибших. В Мосгазе уточнили, что газовое оборудование не могло стать причиной происшествия.