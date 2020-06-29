СК проверяет обстоятельства отравления двух детей в Красногорске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет организовал доследственную проверку информации об отравлении двух детей в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в интернете разместили информацию о том, что 28 июня из Красногорска в одну из московских больниц был госпитализирован малолетний мальчик с отравлением нефтепродуктами. По предварительным данным, ребенок выпил жидкость для розжига.

В тот же день в одном из населенных пунктов городского округа Красногорск двухлетняя девочка выпила дезинфицирующее средство. Ее доставили в больницу с отравлением химическим раствором, сообщили в СК.

Сейчас следствие выполняет проверочные мероприятия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее СК инициировал проверку по факту смерти двоих мужчин, тела которых обнаружили в колодце в Богородском городском округе. По предварительным данным, двое приезжих скончались от отравления углекислым газом.