Семь человек погибли при нападении на Пакистанскую биржу

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При нападении на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи погибли семь человек, сообщает "Газета.ру".

Неизвестные открыли стрельбу из автоматов в здании биржи утром в понедельник. Нападавшие были вооружены автоматами АК-47, ручными гранатами и взрывчаткой.

В числе погибших четверо преступников, также полицейский и два мирных жителя. Полиция в настоящий момент ведет поиски водителя автомобиля, на котором передвигались злоумышленники.

На прошлой неделе в центре шотландского Глазго неизвестный напал на людей. В результате шесть человек пострадали, в том числе один полицейский.

Предположительно, нападавший использовал холодное оружие, он действовал в одиночку. Он был ликвидирован сотрудниками полиции.

