Возбуждено уголовное дело после убийства на Курском вокзале

Уголовное дело возбуждено после убийства мужчины на Курском вокзале, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ.

Инцидент произошел ночью 29 июня на привокзальной площади. Во время ссоры злоумышленник ранил мужчину ножом в область жизненно важных органов. Из-за травм он скончался на месте. Дело заведено по статье об убийстве.

39-летнего подозреваемого задержали. Решается вопрос о заключении под стражу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточняла, что преступник, вероятно, был пьян. Он вступил в конфликт с прохожим и ранил его. Горожане, увидевшие, не позволили скрыться ему. Сотрудники транспортной полиции задержали напавшего.