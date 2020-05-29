Десятки человек устроили перестрелку в Киевской области

Фото: скриншот видео соцсети

В Киевской области десятки человек вышли на улицу с оружием. Они устроили перестрелку в украинском городе Бровары, сообщают "Дни.ру".

Отмечается, что огонь открыли предприниматели, которые трудятся в сфере пассажирских перевозок.

В настоящее время правоохранителям удалось задержать 10 нарушителей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Данных о погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о стрельбе в столичном районе Текстильщики. Неизвестный открыл огонь из окна квартиры. Предположительно, он стрелял из охолощенного оружия. В результате происшествия никто не пострадал.