Движение на фиолетовой ветке метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро введено в график после сбоя. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 мая 2019 г.



Ранее пассажиров метро предупредили, что поезда на южном участке фиолетовой ветки следуют с увеличенным интервалом, так как на путь уронили посторонний предмет.