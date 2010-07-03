Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда следуют с увеличенным интервалом на фиолетовой ветке метро. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"На южном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов − пассажир уронил на путь посторонний предмет", − говорится в сообщении.

На южном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов — пассажир уронил на путь посторонний предмет. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 мая 2019 г.



По последним данным, посторонний предмет убрали с пути. Сейчас движение вводится в график.