СК просит арестовать напавшего на школу под Саратовом подростка

Следствие просит суд арестовать на два месяца подростка, напавшего с ледорубом на 12-летнюю ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщает РИА Новости.
Соответствующее ходатайство направили в суд. Судебное заседание пройдет во второй половине дня 29 мая.
Ранее по факту нападения возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом".
Инцидент произошел 28 мая в школе № 4 поселка Большевик в Вольске. 15-летний школьник бросил под дверь учебного кабинета бутылку с зажигательной смесью, после чего ударил ученицу ледорубом по голове.
Злоумышленника задержали, с ним работают правоохранители. По предварительным данным, он состоял на учете у психиатра и плохо учился. Следователи начали проверку после инцидента.
Девочку прооперировали. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру и СК для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. Родителей и педагогов призвали обратить особое внимание на психологическое состояние детей в период экзаменов.
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