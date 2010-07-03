Лайнер с президентом Мексики на борту смог сесть только со второго раза

Пилоты местной авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить самолет с президентом страны на борту, сообщает издание Universal.
В аэропорту города Тепик самолет коснулся взлетно- посадочной полосы и вдруг снова начал набирать высоту. Пилот, принявший решение уйти на второй круг, передал диспетчерам, что на борту все в порядке и беспокоиться не о чем.
Спустя несколько минут самолет благополучно приземлился.
Покинув воздушное судно, глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что причин для беспокойства не было.
Издание подчеркивает, что нынешний президент Мексики пользуется услугами только обычных авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что самолет Azur Air 28 мая не смог вылететь из Пулково из-за поломки. Boeing должен был лететь в Анталью, за несколько минут до посадки техники увидели, что задняя стойка шасси надломана.
Борт отстранили от полетов, а пассажирам предоставили резервный самолет.
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