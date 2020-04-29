Задержан подозреваемый в вооруженном налете на зоомагазин в Строгине

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Полиция в столице задержала подозреваемого в разбойном нападении на зоомагазин. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на улице Маршала Катукова задержали подозреваемого: 32-летнего ранее судимого приезжего", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

К правоохранителям обратилась сотрудница зоомагазина и заявила, что неизвестный угрожал ей пистолетом и вымогал деньги. Мужчина в итоге скрылся с 14 тысячами рублей.

В полиции по факту произошедшего возбудили уголовное дело о разбое. Следствие продолжается.

Накануне сообщалось о нападении троих неизвестных на супермаркет в центре Москвы. Злоумышленники похитили принадлежащее магазину имущество, после чего вступили в борьбу с охранником и затем скрылись.

