Данные оформивших микрозаймы россиян выставили на продажу в Сети

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Персональные данные россиян, оформлявших микрокредиты в период с 2017 по 2019 год, выставили на продажу в интернете. Об этом сообщает РБК.

Пользователям предлагают приобрести базу из 12 миллионов записей. В подборке есть паспортные данные, личные контакты и информация о платежных средствах клиентов микрофинансовых контор. Покупателям также предлагают бесплатную пробную версию с данными 1800 человек.

Кроме того, в базе указано, каким сайтом в интернете пользовался заемщик. В большинстве случаев ссылка ведет на финансовый маркетплейс "Юником24". В компании объяснили, что прописанный в подборке идентификационный код принадлежит одному из партнеров организации, его наименование не уточняется.

На основе купленных данных злоумышленникам недоступно оформление онлайн-займов, поскольку требуется также номер СНИЛС. Поскольку в базе его нет, мошенники могут вымогать его у жертв.

Ранее рейтинговое агентство АКРА подготовило обзорный доклад, в котором эксперты спрогнозировали резкое снижение платежей по микрозаймам. В организации считают, что падение доходов спровоцирует рост числа неплательщиков по взятым кредитным обязательствам.

