Мужчину ранили в результате конфликта в столичном кафе

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В кафе на Зеленом проспекте произошел конфликт между посетителями. Один из них получил ранение из травматического оружия, сообщает Агентство "Москва".

Несколько участников конфликта задержали. Полиция выясняет все обстоятельств произошедшего.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, решается вопрос о госпитализации. Угрозы его жизни нет.