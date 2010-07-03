Госдеп сообщил о стрельбе у здания посольства США в Гаити

Фото: ht.usembassy.gov

Около заднего входа в посольство США в Гаити произошла стрельба. Об этом сообщается в Twitter отдела госдепа по консульским вопросам.

Всем находящимся на территории посольства рекомендуется оставаться в укрытии. Тех, кто едет в посольство, также призвали найти безопасное место.

Ранее в Лондоне возле посольств нескольких стран произошла стрельба. Сообщалось, о задержании водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины.