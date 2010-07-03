Арестован экс-начальник головного предприятия "Роскосмоса"

Бывший и. о. гендиректора НПО "Техномаш" Дмитрий Панов арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Решением Замоскворецкого суда Москвы он останется под стражей до 24 июля, сообщает ТАСС.
Потерпевшей стороной по делу признан "Пермский пороховой завод". Показания на Панова дали его бывший заместитель по финансам и начальник 120-го центра ФГУП "Техномаша". Сам Панов все подозрения в свой адрес отвергает.
По словам следователя, оставаясь на свободе Панов может оказать давление на свидетелей и уничтожить вещественные доказательства по делу. Обвинения задержанному планируется предъявить во вторник.
Панова вместе с двумя советниками уволили по распоряжению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина после ознакомления с итогами деятельности Панова в "Техномаше". Документы внутреннего расследования госкорпорация передала в прокуратуру.
Уголовное дело в отношении руководства "Техномаша" возбуждено в связи с хищением более 410 миллионов рублей в рамках гособоронзаказа по реконструкции "Пермского порохового завода".
Как полагает следствие, подрядчик – ООО "Москапстрой" – получил аванс в размере 440,4 миллиона рублей, однако работы выполнил на сумму, немного превышающую 32 миллиона рублей.
Неустановленные лица из руководства "Техномаша" не предприняли никаких мер, хотя знали о фиктивности гарантий подрядчика.
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