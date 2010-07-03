Российских байкеров не пустили в Грузию

Российских байкеров не пустили на грузинскую территорию на контрольном пункте пропуска "Казбеги". Эту информацию подтвердили в МВД Грузии, передает "Интерфакс".
"Гражданам России было отказано во въезде в Грузию на основании подпункта 3 статьи 11 закона о "правовом положении иностранцев и лиц без гражданства". В этой статье закона говорится, что иностранцу может быть отказано во въезде в Грузию, если он не предоставит информацию или предоставляет ложную информацию о своей личности или целях поездки", – сказано в сообщении.
Колонна из 30 байкеров (граждан России и стран СНГ) ехала через Грузию в Грецию в город Салоники. В этом городе 1-2 мая состоится международный сбор байкеров.
В последние годы российские байкеры регулярно пытаются прибыть в Грузию к 9 мая. Некоторым из них это удавалось. Однако случались ситуации, когда местные патриотически настроенные граждане останавливали россиян и требовали снять с мотоциклов георгиевские ленты. Им также угрожали силой. В итоге местной полиции приходилось вмешиваться.
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