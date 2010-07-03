СК завершил расследование дела о нападении водителя на сбитого им пешехода в Москве

Следственный комитет завершил расследование дела Дмитрия Метеленко, которого обвиняют в наезде на пешехода и нападении на него с битой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в СК, Метеленко проходит по статьям о "нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию", и об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью".

По данным следствия, инцидент произошел в октябре прошлого года в Бескудниковском районе Москвы. Метеленко в нетрезвом виде дважды наехал на пешехода, который стоял на тротуаре с маленьким сыном в коляске. Пострадавший позвонил в полицию. Тогда пьяный водитель схватил бейсбольную биту и несколько раз ударил мужчину, нанеся ему тяжелые травмы. Кроме того, как выяснили следователи, Метеленко еще в 2015 году был лишен права управлять автомобилем по решению суда.

Следователи также проверили, мог ли в ходе инцидента пострадать ребенок, находившийся в детской коляске. "Однако полученные доказательства, в том числе результаты экспертиз, подтвердили, что ребенок в ходе нападения на его отца не пострадал", – подчеркнула официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, сейчас обвиняемый остается под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением СК будет направлено в прокуратуру, добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что 28 октября 2018 года рядом с магазином на улице Селигерская агрессивный водитель напал на 35-летнего москвича с битой. Как рассказали очевидцы телеканалу Москва 24, конфликт начался из-за того, что пострадавший решил сфотографировать манекен с тыквой вместо головы в одном из автомобилей. Это не понравилось находившемуся за рулем водителю. Стоявшие неподалеку люди отмечают, что пострадавший мужчина даже не успел ничего сказать, так как водитель почти сразу решил на него наехать, а потом вышел из автомобиля и начал избивать. Коляска с ребенком при этом перевернулась. На следующий день СК приступил к расследованию дела.