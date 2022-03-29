Три человека погибли в результате ДТП на заснеженном шоссе в Пенсильвании – СМИ

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Три человека стали жертвами ДТП на заснеженном шоссе в Пенсильвании, где столкнулись порядка 50 автомобилей. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что около 20 человек были доставлены в местные больницы. Причиной аварии называют сильный снегопад, из-за которого видимость упала практически до нуля.

Как рассказал комиссар полиции Пенсильвании Дэвид Беом, к моменту прибытия спасателей загорелись три тягача с неизвестным грузом, а также несколько легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и еще трое пострадали в результате ДТП в городе Сэйлем американского штата Орегон.

По данным полиции, неизвестный на автомобиле въехал в лагерь, в котором находились бездомные. Брошенную подозреваемым машину обнаружили недалеко от места происшествия.

До этого внедорожник въехал в здание подготовительной школы в Калифорнии. Пострадали 19 детей, их госпитализировали. Никто не погиб.