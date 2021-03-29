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Происшествия

29 марта, 21:17

Соцзащита в Москве окажет помощь ребенку, на теле которого были обнаружены следы побоев

происшествия дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Соцзащита предложит необходимую помощь ребенку, которого, возможно, избили дома. Об этом сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Мальчик в настоящий момент находится в больнице и проходит обследование. Его жизни ничего не угрожает. В ближайшее время сотрудники соцзащиты навестят семью и предложат всю необходимую помощь.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Отмечается, что ранее родители мальчика ни разу не обращались за социальной помощью.

Ранее сообщалось, что СК намерен изучить обстоятельства получения малолетним мальчиком гематом, обнаруженных во время медицинского осмотра в детском саду на севере столицы. Уточняется, что синяки были зафиксированы в области лица.

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