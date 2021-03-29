Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Танде вышел из комы

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Норвежский олимпийский чемпион в командных соревнованиях Даниэль-Андре Танде, который несколько дней назад упал с трамплина, вышел из искусственной комы. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"У Даниэля наступил значительный прогресс в течение ночи. Он очнулся и дышит самостоятельно. Его отключили от аппарата ИВЛ в 6 часов утра, с ним все в порядке", – рассказал врач команды Гури Ранум Экаас.

Как сообщил менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах, уже утром Танде беседовал со своей девушкой и с матерью.

Ранее, 25 марта, во время этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах Танде упал с одного из самых больших трамплинов в Планице. При падении он несколько раз ударился о землю. Спортсмена сразу же доставили в больницу, где врачи ввели его в искусственную кому.

