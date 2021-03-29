СК проверит информацию об угрозах семье ветерана МЧС в Москве

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Следователи проверяют данные о том, что семью ветерана МЧС вынуждают приобрести долю в квартире по завышенной стоимости, сообщает РИА Новости.

Информация об этом появилась в сюжете федерального телеканала. Там говорилось, что все это сопровождается угрозами испортить имущество и незаконно проникнуть в жилище.

Уточняется, что следователи организовали проведение доследственной проверки.

Ранее россиянам рассказали, как не столкнуться с мошенниками при покупке жилья. Первым признаком мошенничества считается серьезно заниженная стоимость квартиры, если сравнивать с рыночными ценами. По словам экспертов, недвижимость – это достаточно ликвидный товар, а потому никто не станет снижать ценник без обоснованных мотивов.

Специалисты подчеркнули, что для обмана покупателя на полную стоимость квартиры аферисту надо подделать все документы, а также найти нотариуса, не замечающего серой схемы. Отмечается, что поэтому чаще обманывают покупателей на аванс.

